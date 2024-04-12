На Урале от памятника отвалилась плита весом 40 кг и упала на трехлетнюю девочку

На Урале прогулка трехлетней девочки с родителями закончилась переломом руки. На ребенка рухнула часть памятника. Плита отвалилась в тот момент, когда девочка подошла близко к монументу.

Подробности приводит Е1.ru.

Инцидент произошел в городе Реж Свердловской области. 5 апреля вечером девочка гуляла с родителями. Она подошла к памятнику, как вдруг от монумента отвалилась плита весом 40 кг.

Уточняется, что памятник, который оказался в ненадлежащем состоянии, это монумент Режевским умельцам – основателям завода. О состоянии ребенка известно только то, что у малышки сломана рука.

Начата проверка, прокуратура выяснит, почему памятник в таком состоянии.

Ранее актер Владимир Селиванов рассказал о полученной падчерицей травме на детской площадке. Девочка упала с качели, в итоге родителям пришлось обратиться в больницу. У ребенка нашли трещину в кости.