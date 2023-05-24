На Урале 40-летняя женщина избила молодую мать с ребенком на руках

На молодую маму, двадцатисемилетнюю жительницу города Режь прямо на улице совершила нападение местная жительница женщина.

Нападавшей оказалась соседка по дому, которая раньше себя агрессивно не проявляла. Правда, позже выяснилось, что эта же самая женщина уже не раз крыла матом окружающих и кидалась на них.

Как сообщает потерпевшая, на первый взгляд женщина выглядит вполне нормально, на вид ей не больше сорока лет.

Когда молодая россиянка вышла с ребёнком на прогулку, соседка, сидящая рядом с подъездом, внезапно вскочила с лавки и набросилась на девушку, требуя показать паспорт.

«Я ее просила остановиться, говорила, что у меня ребенок на руках, но женщина схватила меня за волосы и повалила на землю», — рассказала потерпевшая изданию E1.ru.

Кроме того, известно, что неадекватная жительница недавно обрушилась с криками и на старшую дочь потерпевшей. Теперь первоклассница боится выходить из дома. Участковому пока делу помочь не удалось. После происшествия до соседки достучаться не получается.