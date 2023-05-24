14:34, 24 мая 2023
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На учителей частной школы в Санкт-Петербурге заявили в полицию
Родители учеников частной мусульманской школы в Санкт-Петербурге обратились с заявлением в городские правоохранительные органы.
Как сообщает портал 78.ru, уроженцы Таджикистана и Узбекистана пожаловались на жестокие нравы, царящие в этом закрытом учебном заведении.
В жалобе, в частности, утверждается, что как минимум три сотрудника школы – 25-летнй гражданин Азербайджана, 23-летний гражданин Турции и 27-летний воспитанник школы – регулярно занимаются рукоприкладством.
Детей бьют за малейшие проступки, у нескольких школьников уже зафиксированы травмы, полученные во время уроков в школе.