На борту пришвартованной у яхт-клуба лодки найдено тело мертвой женщины: личность установлена

В США женщину нашли мертвой на борту лодки в яхт-клубе в Монтоке. Полиция опознала ее как известного дизайнера с Манхэттена, сообщает New York Post.

Как стало известно, 33-летнюю Марту Нолан-О’Слатарра обнаружили без сознания на судне, пришвартованном в яхт-клубе примерно в 12 часов ночи по местному времени. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб констатировали ее смерть.

Причина пока не установлена, ее предстоит определить судебно-медицинской экспертизой округа Саффолк, пишет издание.

Но словам некоторых свидетелей, включая одного из членов яхт-клуба и нескольких капитанов, накануне вечером с причалов доносились крики.

Согласно профилю в соцсетях Марты Нолан, она была консультантом по маркетингу, предпринимателем и основательницей модного бренда East x East.

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