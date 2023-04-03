На Байкале и на Камчатке произошла серия землетрясений

В относительной близости от посёлка Еланцы Иркутской области произошло землетрясение магнитудой почти пять баллов. Как сообщает издание URA.ru, эпицентр природного явления пришелся на середину Байкала, к югу от населённого пункта. Там магнитуда была значительно выше – приблизительно 6,5 баллов.

Землетрясение ощущалось и на суше, однако не повлекло за собой разрушительных последствий. По данным чрезвычайных служб региона, все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Жертв, к счастью, также нет.

Напомним, что магнитуда до пяти баллов считается средним уровнем опасности. Толчки могут ощущаются на улице и в помещении, возможно падение небольших предметов.

Также в течении последних суток землетрясение было зафиксировано и на Камчатке. Его магнитуда составляла 6,9 балла.