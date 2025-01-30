«Мы парализованы»: сын фигуристки Инны Волянской высказался о ее смерти в авиакатастрофе

Сын 58-летней фигуристки Инны Волянской Антон Спиридонов высказался о смерти матери в авиакатастрофе в США. Он заявил, что «все парализованы» после случившегося.

Его комментарий приводит Kp.ru.

«Сейчас мы все немного парализованы. Я особо ничего не могу сказать. Я еще не связывался ни с кем. Сейчас просто слов у нас нет», - сказал Антон.

Подруга Инны Наталья Большакова до последнего надеялась, что Волянской не было на борту самолета, летевшего из Канзаса в Вашингтон. Борт столкнулся с военным самолетом при посадке.

Инна давно живет в США, там вышла замуж. Дома ее ждали супруг и дочь от первого брака.

Большакова говорит, что она «была звездой у Тарасовой» (тренера Татьяны Тарасовой – прим.), хотя и не имела больших побед в спорте. Гибель спортсменки Наталья назвала большой потерей.

Тарасова говорила, что Волянская ее «ученица и любовь». Тренер крестила ребенка Инны.