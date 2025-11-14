Мужчина находится в критическом состоянии после попытки целиком проглотить бургер ради шутки

22-летний житель Греции находится в критическом состоянии в реанимации после того, как ради шутки попытался проглотить целиком, не разжевывая, бургер.

Инцидент произошел 13 ноября в Коропи, пока молодой человек ужинал в компании друзей в одном из местных заведений. Он попытался проглотить целиком бургер, объясняя это забавой, но подавился и начал паниковать, после чего упал на пол. Помощь ему оказали не сразу.

«У него была что-то вроде панической атаки. Он встал и отошел немного в сторону, мы подумали, что он собирается выплюнуть еду, и не хотели, чтобы он испачкал других», — объяснил Daily Mail один из друзей пострадавшего.

Мужчина не дышал примерно две минуты. Прибывшие на место медики зафиксировали серьезные повреждения жизненно важных органов. В больнице пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Его состояние оценивается как критическое. По словам главы Всегреческой федерации работников государственных больниц, кислородное голодание мозга могло вызвать непоправимые повреждения в организме пациента.

Также сообщается, что у мужчины уже зафиксированы серьезные проблемы с мозгом, почками и другими органами. Полиция планирует запросить записи с камер видеонаблюдения ресторана, чтобы выяснить, сделал ли он это самостоятельно или кто-то его к этому подстрекал.

