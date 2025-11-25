Мужчина, ударивший четырехмесячного сына девушки в Москве, целился в сожительницу

Мужчина, ударивший четырехмесячного сына девушки в Москве, заявил, что целился в нее и не увидел ребенка. Известно, что младенец находится в больнице в тяжелом состоянии.

Подробности происшествия сообщает mk.ru.

В воскресенье в квартире на улице Щорса в Москве мужчина выпивал с 34-летней сожительницей. Женщина воспитывает троих детей: 5 и 6 лет, а также 4 месяцев от роду. С своим кавалером россиянка сошлась, когда была беременна в третий раз.

Как пишет издание, захмелев, мужчина стал предъявлять даме претензии насчет домашнего хозяйства – та якобы не убирается и не моет посуду. Женщина в ответ упрекнула, что тот не может выбросить сломанный телевизор и старую кровать.

В результате конфликта парень дважды ударил девушку кулаком по лицу. В этот момент она держала на руках малыша, и второй удар пришелся на него. Ребенок заплакал, женщина выбежала в подъезд, дожидаясь скорую и полицию. Младенца госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

Сожителя задержали, возбуждено уголовное дело. Мужчина утверждает, что не разглядел малыша во время удара.

