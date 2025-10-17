Мужчина убил беременную возлюбленную и вырезал ребенка из ее живота

В Малайзии вынесли приговор 22-летнему мужчине, который убил беременную возлюбленную и вырезал ребенка из ее живота. Преступнику назначили высшую меру наказания – смертную казнь.

Подробности сообщает Mothership.

Преступление было совершено в мае 2023 года. Мужчина по имени Мухаммад Саджали встретил на улице свою девушку. Она находилась на сроке 18 недель.

Мужчина ударил жертву палкой, затем оттащил к коллектору и убил. На этом преступник не остановился - он извлек из живота ребенка, после чего облил убитую бензином и поджег.

Мужчина признал вину в совершенном преступлении. В ходе судебного процесса выяснилось, что ребенок, которого ждала девушка, был не его. Это подтвердила генетическая экспертиза. Адвокат обвиняемого утверждал, что парня вынуждали взять ответственность за неродного ребенка.

Это не повлияло на решение суда. Судья квалифицировал преступление как отличающееся особой жестокостью и назначил смертную казнь.

