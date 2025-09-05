Мужчина расправился с возлюбленной из-за требований жениться на ней

В Индии мужчина расправился с любовницей, которая значительно старше его, из-за ее требований жениться на ней. Об этом пишет India Today.

26-летний житель штата Уттар-Прадеш Арун Раджпут познакомился в соцсети с 52-летней Рани из района Фаррукхабад. У пары завязались отношения, которые длились примерно полтора года. Долгое время молодой человек не знал, что избранница почти вдвое его старше. Позже он сообщил, что при общении онлайн она скрывала свой возраст с помощью фильтров.

Когда из Сети их роман перешел в реальность, они начали встречаться в отелях Фаррукхабад. Сообщается, что женщина одолжила своему молодому любовнику около 150 тысяч рупий (112 тысяч рублей). Однако со временем она начала оказывать на партнера давление, требуя жениться и вернуть деньги.

«10 августа Арун позвал ее в Майнпури. Когда женщина снова стала настаивать на женитьбе и возврате денег, обвиняемый в приступе ярости задушил ее и сбежал», — рассказали в городской полиции.

Их последняя встреча, которая закончилась трагедией, случилась 10 августа. Мужчина задушил жертву шарфом. После задержания, Раджпут признался в содеянном. По его словам, он боялся, что Рани обратится в полицию или к его семье, если он откажется брать ее в жены. У женщины осталось четверо детей.

«Мы изъяли телефоны, с которых они общались, на них есть фотографии и чаты, которыми они обменивались. Обвиняемый отправлен в тюрьму», — добавили индийские правоохранители.

Ранее в Турции родственница невесты отдала дань традициям и случайно убила жениха.