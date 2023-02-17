Мужчина не вынул контактную линзу на ночь и ослеп к утру

Вечер Майкла Крамхольца начался с того, что попытавшись открыть глаза после короткого сна, один глаз мужчина открыть так и не смог.

Сообщается, что американский студент уснул всего на 40 минут, чтобы немного отдохнуть перед учёбой, однако, отойдя ото сна, почувствовал, что один глаз у него сильно слезится и покраснел.

Крамхолц не придал случившемуся особого значения, и предположил, что это привычный синдром конъюнктивита.

Однако, когда глаз совсем перестал открываться, Майкл всё-таки забил тревогу и решил обратиться к окулисту.

Медики сообщили молодому человеку, что из-за не вынутой на ночь линзы у него развился акантамёбный кератит.

Другими словами, в глазу завелись плотоядные паразиты. Угодив под веко, они в буквальном смысле почти съели слизистую за 40 минут дрёмы.

Как сообщает Газета.Ru, на сегодняшний день правый глаз у Майкла незрячий, однако студент духом не падает и надеется, что врачи сумеют оказать ему квалифицированную помощь по трансплантации роговицы.