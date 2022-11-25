Муж увидел у жены брекеты и превратил ее и тещу в кровавый фарш

За 22 удара железной палкой по голове 53-летний сапожник получил 18 лет колонии строго режима.

Эта жестокая арифметика началась задолго до убийства. Супруги 20 лет жили мирно и счастливо, родили и воспитали четырех детей. Но 10 лет назад отношения разладились.

Родственники стали замечать на лице женщины следы побоев, она и сама признавалась: супруг изменился, стал придирчив.

А затем пришел черед брекетов. Возможно, несчастной женщине показалось, что, исправив прикус, она вновь вернет любовь мужа.

Но тот резко заявил: денег на ерунду не дам. Жена решила заработать на дорогой ортодонтический препарат сама, устроилась подрабатывать в онкоцентр.

Между тем, атмосфера в доме накалялась. Мужчина откровенно угрожал жене и теще, что «похоронит их обоих».

Однажды, когда жена пришла домой в брекетах и намекнула на развод – муж схватил металлическую палку и устроил кровавое побоище.

На голове жертвы патологоанатомы насчитали 22 смертельные раны. Попытавшуюся вступиться тещу изувер тоже забил насмерть.

Помимо 18-летнего пребывания за решеткой убийца будет проходить принудительное лечение у тюремного психиатра.