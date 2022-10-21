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СТРОГО 18+
14:24, 21 октября 2022
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Москвичке предложили отвести сына от мобилизации за 1,5 млн рублей

Москвичке предложили отвести сына от мобилизации за 1,5 млн рублей

Новая мошенническая схема паразитирует на военных трудностях страны.

От обычных звонков «из прокуратуры» с сообщениями о якобы зафиксированных попытках взлома нашего банковского счета мы привыкли.

Но мошенники приноравливаются к ситуации и разрабатывают все новые схемы давления на психику.

В минувший четверг они позвонили пожилой матери 32-х летнего москвича и предложили ей поменять банковский счет, дабы избежать ошибочно оформленного кредита.

А когда женщина отказалась – заявили, что являются сотрудниками ФСБ и собираются начать проверку по факту неявки молодого человека в военкомат в рамках частичной мобилизации.

Испуганная мать поддалась телефонному шантажу и перевела 1,5 млн накоплений по указанному счету.

И лишь на следующий день поняла, что стала жертвой обмана.

Сейчас полиция ищет преступников.

ФОТО: https://ru.freepik.com/

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