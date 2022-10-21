Москвичке предложили отвести сына от мобилизации за 1,5 млн рублей

Новая мошенническая схема паразитирует на военных трудностях страны.

От обычных звонков «из прокуратуры» с сообщениями о якобы зафиксированных попытках взлома нашего банковского счета мы привыкли.

Но мошенники приноравливаются к ситуации и разрабатывают все новые схемы давления на психику.

В минувший четверг они позвонили пожилой матери 32-х летнего москвича и предложили ей поменять банковский счет, дабы избежать ошибочно оформленного кредита.

А когда женщина отказалась – заявили, что являются сотрудниками ФСБ и собираются начать проверку по факту неявки молодого человека в военкомат в рамках частичной мобилизации.

Испуганная мать поддалась телефонному шантажу и перевела 1,5 млн накоплений по указанному счету.

И лишь на следующий день поняла, что стала жертвой обмана.

Сейчас полиция ищет преступников.

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