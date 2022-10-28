Москвич выдавал себя за бойца ВСУ и собирал откровенные фото юных украинок
Паразитирование на военном конфликте обернется для любителя «клубнички» уголовным делом.
Студент одного из московских колледжей случайно узнал, что некоторые украинские девушки шлют бойцам ВСУ свои фото в обнаженном виде.
Недолго думая, парень пошил себе украинскую военную форму, достал жофто-блакитный флаг и, создав в Сети фейковую страничку, начал публиковать на ней выдуманные истории своего «героического фронтового настоящего».
Симпатичная внешность, национальная атрибутика и боевые подвиги мнимого защитника родины произвели на восторженных украинок сильное впечатление. Вожделенные фото стали поступать.
Сейчас обман раскрылся и против студента заведено уголовное дело.
Кое-кто уже предлагает избрать ему меру наказания в виде отправки в зону конфликта. На украинскую сторону.
ФОТО: https://ru.freepik.com/