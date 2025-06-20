Москвич получил кишечную инфекцию после употребления загрязненной слизнями родниковой воды в Подмосковье

23-летний москвич получил острое кишечное отравление после того, как выпил родниковой воды недалеко от Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Подмосковье. Позже девушка пострадавшего мужчины обнаружила скопление испанских слизней рядом с источником.

Как сообщает «SHOT ПРОВЕРКА», после употребления воды, молодой человек почувствовал себя плохо, скоро у него поднялась температура, начались сильные боли в животе и тошнота. После обращения к врачам, у жителя столицы диагностировали острую кишечную инфекцию.

Как объяснил изданию биолог Михаила Воробьева, испанские слизни являются переносчиками бактерий и яиц паразитов. Контакт с ними или с загрязненной ими водой может привести к заражению кишечной палочкой, добавил специалист.

Ранее «Страсти» писали о том, как житель Тайваня выпил воду из своей термокружки, которой пользовался десять лет, и умер от пневмонии. По одному из предположений врачей, причиной смерти мужчины стало заражение бактерией Burkholderia pseudomallei, которая вызывает мелиоидоз.