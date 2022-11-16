Московская школьница продала свою девственность за 300 фальшивых долларов
Учащаяся 9 класса одной из столичных школ познакомилась в метро с симпатичным парнем.
Спустя несколько недель общения, девушка была приглашена им на вечеринку за город.
Мужская компания, где Лена оказалась одна среди незнакомых юношей, школьницу не испугала.
Более того, в разгар вечеринки Лена сообщила новым знакомым, что не прочь попрощаться со своей невинностью за пять тысяч рублей.
Один из парней предложил ей лучшую сумму — в 300 долларов.
Роковая сделка состоялась, а уже на следующий день девушке предложили еще 200 долларов за секс с другим парнем. Наивная девушка вновь дала добро.
Вернувшись в город школьница отправилась в банк, чтобы обменять валюту, но там ей сообщили, что доллары - фальшивка.
Рассерженная девушка позвонила своему ухажёру, который предсказуемо заявил, что и знать не знал о подмене, правда пообещал искупить вину за 25 тысяч рублей.
На этот раз деньги Лену уже не заинтересовали — она решила пойти в полицию, как минимум потому что фальшивые деньги — это преступление.
Теперь молодых людей вполне может ждать уголовное наказание.