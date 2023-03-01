«Молчи, женщина, твой день - 8 Марта»: жена убила мужа на глазах у родных

Трагическая история произошла под Новосибирском. Жена убила мужа, находясь в гостях у собственной сестры.

Как сообщает КP.ru, изначально это было обычное семейство. Пусть и не самое благополучное.

Двое детей, муж без работы, жена - на декретном учёте у государства.

Приехав к своим родственникам и сев за праздничный стол, мужу и жене какое-то время удавалось обойтись без выяснения отношений, однако потом, разгорячённые выпитым алкоголем, они перешли к ссоре.

Муж начал упрекать женщину в том, что одну из дочерей она «нагуляла», та, в свою очередь, на словах доказать родство не смогла и попыталась утихомирить разбушевавшегося супруга.

Подвыпивший мужчина продолжал словесную перепалку, отвечая на все доводы одной фразой: «Молчи женщина, твой день 8 марта».

В итоге, окончательно выведенная из себя россиянка схватила нож и нанесла несколько ударов в сердце и в плечо мужчине. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

Разжалобить прибывших на место полицейских не удалась.

Отягощающим фактором послужило состояние алкогольного опьянения, в котором было совершено преступление.

Теперь женщине грозит 10,5 лет лишения свободы. Сообщается, что дети отправлены на попечение родственникам