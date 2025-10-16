«Мои родители пошли искать собаку»: сын семьи Усольцевых впервые высказался об их пропаже

Свыше двух недель в Красноярском крае ищут пропавшую в тайге семью Усольцевых. Их сын Даниил предположил, что близкие могли потеряться в тайге из-за собаки породы корги.

Даниил рассказал, что узнал об исчезновении близких от СММ-менеджера матери. Незадолго до этого мать говорила сыну о планах пойти на Минскую петлю. Сын Усольцевых пояснил, что родители никогда не обозначали точные сроки похода заранее, а это могло сыграть решающую роль, считает он.

По всей вероятности, Усольцевы собирались в поход на пару дней. Это доказывает то, что они оставили дома запертым кота.

Как пояснил Даниил, близкие могли пропасть из-за собаки — 12-летней Лады породы корги. Животное часто теряется в пространстве, и родители, предположил их сын, скорее всего, отправились на ее поиски.

«Большая вероятность, что она или отстала, или убежала куда-то, завидев зверя, или птицу услышала и побежала лаять, охотиться, и мои родители пошли искать собаку», — рассказал он в эфире шоу «Пусть говорят».

Молодой человек выразил надежду, что родители нашли укрытие в Курумнике — камнях, образующих много ущелий. В этом месте можно укрыться и переждать.

Напомним, председатель отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев рассказал, что найти супругов и их пятилетнюю дочь можно будет только после того, как в лесах растает снег.