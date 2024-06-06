Могилу лидера «Сектора Газа» Юрия Хоя осквернили неизвестные

В Воронеже неизвестные сожгли могилу лидера группы «Сектор Газа» Юрия Клинских, который выступал под именем Юрий Хой. Подробности сообщает местный Telegram-канал «Мой и твой Воронеж» и публикует фото.

По данным источника, хулиганы уже не в первый раз оскверняют могилу панк-музыканта. В 2020 году дочь певца рассказывала, что на могиле отца люди «из компаний» устраивают пляски. Наследница признавалась, что из-за этого нужно ремонтировать гранитный забор и мраморные детали надгробия, и все это стоит полмиллиона рублей.

Напомним, что Юрий Хой ушел из жизни 4 июля 2000 года в Воронеже. Тогда 35-летний певец должен был ехать в студию, чтобы записать видеоклип. Как рассказывала его гражданская жена Ольга Самарина, мужчина «бегал по квартире» и все повторял, что «кровь кипятком бежит и обжигает вены». По официальной версии причиной смерти артиста стал сердечный приступ.

Недавно депутат Артем Рымарь предложил установить памятник или арт-объект в честь Хоя, который повысит туристическую привлекательность Воронежа. Кроме того, он рассказал, что на выставке «Россия» на ВДНХ планируют показать документальный фильм о группе «Сектор Газа».

Ранее вдова певца Юрия Шатунова заявила, что фанаты превратили могилу певца в свалку. Она призвала не оставлять там игрушки и другие предметы.