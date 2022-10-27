Мобилизованный москвич узнал о развращении сына в ожидании отправки

В Москве мобилизованный взял в военкомат телефон 11-летнего сына и в ожидании отправки узнал о развращении ребенка. Написать заявление на педофила его не отпустили.

Мужчина увидел в смартфоне сообщения эротического характера. Он попросил старшего сына и мать обратиться в правоохранительные органы.

В результате оперативники задержали мужчину. Против него возбуждено уголовное дело.

Ребенок рассказал, что познакомился с педофилом в социальных сетях, где он выдавал себя за ровесника. Мужчина настаивал на встрече, и она состоялась в начале сентября.

Вот только на месте несовершеннолетний увидел не мальчика, а взрослого дядю. Незнакомец был на желтой машине такси. Он пригласил ребенка в автомобиль и посадил на заднее сиденье, где начал домогаться. Выбраться у мальчика не было возможности – двери оказались заблокированы. Потом мужчина дал несовершеннолетнему 500 рублей и шоколадку.

Мужчина начал настаивать на новой встрече, обещал посещение кафе и покупку маркеров. Потом педофил стать писать ребенку от имени подруги – она приглашала его в гости. В итоге женщина предложила встретиться, но к мальчику приехал тот же человек.

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