Многое позволяли: внучка экс-мэра Виктора Тархова, арестованная за его убийство, дралась с близкими

Следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены. В убийстве пожилой пары заподозрили внучку. Девушка на допросе созналась в содеянном. Отец фигурантки уголовного дела рассказал, что могло привести к трагедии, передает Kp.ru.

Мужчина развелся с дочкой экс-мэра Самары. Девочка осталась с матерью и воспитывалась в семье Тарховых. Отношения между родственниками складывались не самым лучшим образом. Через некоторое время дочь бывшего главы города оказалась в тюрьме за вымогательство, а его внучка стала агрессивна. Ей позволялось многое. Однажды она даже сцепилась с матерью. Участницы потасовки чуть не повыдирали друг другу волосы.

«Я обратил внимание на отношения в этой семье. Как-то задал вопрос Наталье Ивановне: „А почему вы так не любите свою внучку?!“. Бабушка, не стесняясь, ответила прямо при Кате: „Да, мы ее не любим!“» — рассказал отец девушки, подозреваемой в убийстве.

Ранее сообщалось, что сына обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Тархова забрали из приюта. Его передали некому лицу, которое пожелало стать опекуном.