Много ест и общается с врачами: как себя чувствует военкор Поддубный после атаки беспилотника

Военного корреспондента Евгения Поддубного, пострадавшего после атаки дрона в Курской области, перевели в реанимацию. Журналист контактен, общается с врачами и хорошо ест.

Поддубного перевели из шокового отделения в общую палату реанимации ожогового отделения. Поддубный проходит лечение по действующим рекомендациям. Корреспондент контактен, общается с врачами и очень хорошо ест, пишет Telegram-канал Baza.

Военкору не требуются серьезные операции — сейчас он идет на поправку и дышит сам при помощи кислородной маски.

7 августа 2024 года в СМИ появилась новость о смерти Евгения. Сообщалось, что в его машину попал дрон-камикадзе в Курской области. Но, к счастью, журналисту удалось выжить. Поддубный получил ожоги 20% тела. Сначала его отправили в местную больницу, а позже перевели в Москву.

Лежащего на обочине военкора увидел местный житель: именно он отвез Поддубного к медикам.