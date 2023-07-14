«Многих уже забрали»: массовое отравление в уральском лагере

В уральском лагере «Волна», расположенном в поселке Таватуй, произошло массовое отравление детей. По словам родителей воспитанников, лазарет на территории учреждения переполнен. Об этом сообщает E1.ru.

«Сначала детей изолировали в медицинском корпусе. Сейчас мест не хватает и все заболевшие отлеживаются в общих корпусах. Из нашего отряда половина детей заболела. Многих уже забрали», – поделился отец одного из воспитанников.

Со слов мужчины, администрация лагеря утверждает, что дети отравились печеньем. Кроме того, он отметил, что об отравлении родители узнали не от воспитателей, а от самих детей.

Свердловское управление Роспотребнадзора передает, что эпидемиологи уже едут в лагерь с проверкой. При этом, по информации от ведомства, ситуация сильно преувеличина.

«На текущий момент поступили экстренные уведомление о заболевании двоих детей. В лагере проводится эпидрасследование, на месте работают специалисты Центрального Екатеринбургского отдела управления», – цитирует пресс-службу Роспотребнадзора E1.ru.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области найдены две девочки 17 и 14 лет, которые ночью сбежали из детского лагеря. Подростки вышли на связь, однако возвращаться в учреждение они не хотят.