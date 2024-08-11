«Мисс Москва» Алеся Семеренко отдала мошенникам 5,4 млн рублей за призовое место. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Экс-участница телепроекта «Дом-2» и обладательница звания «Мисс Москва 2018» Алеся Семеренко познакомилась с неким Антоном, который представился ей как кастинг-директор. В 2021 году мужчина помог модели попасть на конкурс красоты в Таиланде за символическую плату, поэтому девушка доверяла ему.

В июне 2023 года Антон предложил Семеренко поучаствовать в Miss Earth во Вьетнаме — она согласилась и заплатила мужчине 5 тысяч долларов. Однако позже девушка передумала лететь на конкурс.

В итоге кастинг-директор сообщил, что решать вопросы придется на месте во Вьетнаме — он попросил еще 150 тысяч рублей на билеты, а после выпросил под разными предлогами еще порядка 5,4 млн рублей. Спустя какое-то время Антон перестал выходить на связь с Семеренко, а деньги модели пропали.

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