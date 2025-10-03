Миллиардер Ибрагим Сулейманов задержан в Москве по подозрению в убийстве

В Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова. Он подозревается в убийстве. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, Избрагим проходил подозреваемым по делу об убийстве, совершенному несколько лет назад. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Другие детали пока не раскрываются.

Отметим, что у миллиардера есть судимости за мошенничество и отмывание денег. В 2004 году его арестовали вместе с партнером Татевосом Суриновым. Их обвиняли в хищении и легализации авиационного оборудования на $4,5 млн. Суд назначил Сулейманову 10 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Однако в 2015 году ему удалось добиться освобождения по УДО.

Ибрагим Сулейманов является бенефициаром одной из ключевых ИТ-инфраструктур России, при этом его называются одним из самых влиятельных, но скрытных миллиардеров страны.

