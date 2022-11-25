16:05, 25 ноября 2022
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Мэр Бразилии убит на рабочем месте
Неизвестный мужчина проник в здание мэрии бразильского города Лажеаду-ду-Бугре и, преодолев несколько кордонов охраны, застрелил мэра Роберта Масиэло прямо в его кабинете.
Сообщается, что в результате нападения, также пострадали еще несколько сотрудников городской администрации.
В данный момент все они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Самого нападавшего задержать так и не удалось.
По сообщениям местной полиции совершив убийство неизвестный выбежал на улицу и скрылся на ожидавшем его во дворе автомобиле.
Источник фото:https://ru.freepik.com/
Источник:https://www.mk.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: