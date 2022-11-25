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16:05, 25 ноября 2022
1 мин.

Мэр Бразилии убит на рабочем месте

Мэр Бразилии убит на рабочем месте

Неизвестный мужчина проник в здание мэрии бразильского города Лажеаду-ду-Бугре и, преодолев несколько кордонов охраны, застрелил мэра Роберта Масиэло прямо в его кабинете.

Сообщается, что в результате нападения, также пострадали еще несколько сотрудников городской администрации.

В данный момент все они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Самого нападавшего задержать так и не удалось.

По сообщениям местной полиции совершив убийство неизвестный выбежал на улицу и скрылся на ожидавшем его во дворе автомобиле.

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