Матерый преступник уговорил подростка похитить сейф с миллионом рублей
В Оренбурге бывший заключенный и несовершеннолетний вынесли сейф с баснословной суммой денег.
В Оренбурге неоднократно судимый 32 летний мужчина подбил подростка на преступление.
Предварительно договорившись поделить крупную сумму денег, парочка проникла на территорию склада металлолома и похитила из офиса сейф.
Именно владелец частного предприятия и сообщил о пропаже компактного металлического хранилища.
Внутри на момент хищения находилось, по информации предпринимателя, порядка полутора миллионов рублей.
Злоумышленников успели найти, однако, к моменту их поимки, из всех украденных денег, у них оказалось всего 50 тыс.
Как сообщает издание kp.ru, 200 тыс. рублей после кражи мужчина отдал мальчику. На них несовершеннолетний юноша приобрёл компьютер, а оставшиеся средства – потратил на личные нужды.
Организатор преступления также вернуть похищенное не смог. Оказалось, что большую часть денег он уже потратил, остальные уже потерял.
В отношении злоумышленников заведено уголовное дело по статье «Кража». Старший, скорее всего, сядет, а вот несовершеннолетний – пока отделался лишь подпиской о невыезде.