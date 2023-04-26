Матерый преступник уговорил подростка похитить сейф с миллионом рублей

В Оренбурге неоднократно судимый 32 летний мужчина подбил подростка на преступление.

Предварительно договорившись поделить крупную сумму денег, парочка проникла на территорию склада металлолома и похитила из офиса сейф.

Именно владелец частного предприятия и сообщил о пропаже компактного металлического хранилища.

Внутри на момент хищения находилось, по информации предпринимателя, порядка полутора миллионов рублей.

Злоумышленников успели найти, однако, к моменту их поимки, из всех украденных денег, у них оказалось всего 50 тыс.

Как сообщает издание kp.ru, 200 тыс. рублей после кражи мужчина отдал мальчику. На них несовершеннолетний юноша приобрёл компьютер, а оставшиеся средства – потратил на личные нужды.

Организатор преступления также вернуть похищенное не смог. Оказалось, что большую часть денег он уже потратил, остальные уже потерял.

В отношении злоумышленников заведено уголовное дело по статье «Кража». Старший, скорее всего, сядет, а вот несовершеннолетний – пока отделался лишь подпиской о невыезде.