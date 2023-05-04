Мать 10-месячного ребёнка хотела закопать его заживо, объясняя это ритуалом от измены мужа

Санкт-Петербург не устаёт удивлять россиян странными происшествиями.

Очередная жуткая история с мистическим подтекстом произошла на улице Вавилова.

Жители одного из домов Северной столицы обратили внимание на подозрительное поведение женщины с младенцем на руках.

Гражданка Узбекистана рыла яму в палисаднике рядом с жилым домом, при этом грудной ребёнок лежал рядом с ней. Бдительные соседи позвонили в полицию и рассказали об увиденном.

После приезда наряда полиции женщина объяснила, что проводила ритуал который помог бы пресечь непрерывные измены мужа. Своё дитя она убивать не собиралась.

Выяснилось, что мать состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Туда её и доставили после задержания.

Младенца отправили в детскую больницу. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Следственный комитет продолжает разбираться в обстоятельствах дела.