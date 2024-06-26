Мать оставленного в подъезде жилого дома в Москве ребенка работала замдиректора ресторана

Мать новорожденного, найденного в подъезде жилого дома на Рязанском проспекте в столице, работала заместителем директора ресторана быстрого питания. Она утверждает, что не знала о беременности.

В Москву на заработки 26-летняя Перизат приехала в 2019 году из Киргизии. По словам источника ИА Регнум, в последнее время она работала заместителем директора в ресторане фастфуда крупной сети. «Жила в съемной квартире вместе с сестрой, двоюродным братом и его женой», - рассказал собеседник агентства.

По информации ИА Регнум, 21 июня девушке стало плохо на улице, ей вызвали «скорую», а прибывшие на место медики констатировали, что у нее начались роды. В тот же день она родила здорового мальчика.

Как сообщает агентство, девушка заявила, что не знала о беременности, и побоялась ехать домой, поскольку не знает даже, кто отец ребенка - в момент зачатия она была пьяна. Тогда молодая мама сняла койку-место в доме на Рязанском проспекте, но приехав по адресу не смогла связаться с арендодателем.

Тогда девушка решила оставить сумку с малышом на лестничной клетке и поехала домой. Ребенка обнаружили спустя полчаса, после чего мальчика отвезли в Морозовскую детскую больницу.

В настоящее время Перизат задержана, в отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).