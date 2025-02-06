Мать оцепенела от ужаса, когда узнала: оставленную на дороге 11-месячную девочку похитила душевнобольная бабушка

В Московской области водитель авто спас 11-месячную девочку, которую оставили на дороге. Малышка оказалась на проезжей части по вине бабушки. Пожилая женщина с психическим диагнозом похитила внучку из дома и сбежала, передает Kp.ru.

По всей видимости, бабушка бросила ребенка на дороге, потому что, когда водитель увидел малыша, то взрослых с ним не было. Однако через некоторое время женщина подошла к спасителю внучки и попросила отдать ее. Однако мужчина не стал этого делать и обратился в полицию.

По информации журналистов, ребенку действительно угрожала опасность. Посреди ночи пожилая женщина похитила малышку и ушла с ней. Когда мать узнала об этом, то оцепенела от ужаса.

Но, по счастливому стечению обстоятельств, девочку нашел водитель. В беседе с журналистами он рассказал, что ребенок сильно плакал и замерз.