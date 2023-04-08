Мать изнасилованной девочки опасается мести после смерти насильника

Три года назад в селе под Новосибирском стало известно о сексуальном насилии 10-летней девочки со стороны ее 69-летнего дедушки. По решению суда насильника заключили в колонию строгого режима на 16 лет. Однако в конце марта мужчина умер, после чего родственники обвиняют мать и ребенка.

Анастасия рассказала, что живет с мужем в Чановском районе Новосибирской области с 6 детьми. Тогда она работала в ночь в такси, поэтому оставляла ребенка у бабушки с дедушкой.

Сначала пенсионер не любил внучку, но вскоре стал просить привозить ее почаще. Трагедия произошла, когда Анастасия находилась в больнице из-за угрозы выкидыша. Ребенок начал отказываться от поездок к дедушке.

Однажды девочка позвонила в слезах и умоляла мать быстро за ней приехать. Оказалось, что дедушка держал всех в страхе. Он увозил девочку в лес и совершал насильственные действия. По словам ребенка, это было три раза.

Когда Анастасия подала заявление в полицию, сестры предлагали ей денег. Родственники не верили, что пенсионер мог такое совершить.

«Сестры, а потом и брат (он на Камчатке живет) стали звонить, угрожать, что они мне отомстят. «Да мы вас всего лишим, детей заберем!» и т.д. Грозились дом сжечь…», — призналась Анастасия.

Сейчас родственники обвиняют Анастасию, что у дедушки отказало сердце именно из-за нее.

«Я каждый день вижу боль в глазах дочки, а они спят спокойно и шлют ей и мне проклятья…», — со слезами на глазах рассказала женщина.