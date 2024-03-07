Мать 52-летнего геймера, пытавшегося совершить суицид, рассказала о своей ошибке

Мать 52-летнего геймера, который пытался совершить суицид из-за занятого ноутбука, заявила, что разбаловала его. Женщина призналась, что они живут как чужие люди. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, 71-летняя женщина и ее сын поссорились из-за ноутбука. Мать хотела посмотреть кино, а ее сын – играть в своей комнате. В какой-то момент мужчина разозлился и пытался совершить суицид, но все обошлось. Приехали медицинские работники и госпитализировали жителя.

Журналисты связались с женщиной, которая рассказала, что раньше у них с сыном были отличные отношения. Они проводили праздники вместе, вместе путешествовали и советовались. В 20 лет сын женился и уехал от родительницы, но они все равно часто виделись. Она устроила сына на свою работу, где они проработали 13 лет.

После закрытия предприятия мужчина начал пить и был изгнан женой. Он переехал к матери. Кроме них, в квартире проживала дочь женщины со своей семьей, но вскоре они решили снимать квартиру.

«Ему вечно все не нравится. Квартира раньше не устраивала, теперь – как я готовлю. Из-за кухни мы часто ругаемся. Я люблю здесь смотреть кино на ноутбуке. Мне больше негде – комната заставлена дочкиной мебелью. А ему надо готовить», – пожаловалась женщина.

Мать уверена, что совершила ошибку, когда слишком баловала сына. По ее словам, ему разрешалось выпивать за семейным столом. После этого он стал зависим и имеет проблемы с работой. Через каждые два месяца у него случаются запои. Перед роковым днем его уволили с работы, а история с ноутбуком стала последней каплей.

«Мы последнее время живем как чужие люди», – призналась пенсионерка.

Отмечается, что ее сына на днях могут выписать домой, его жизни ничего не угрожает. Ранее мы писали о начале этой истории.