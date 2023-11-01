Mash: в ТЦ «Авиапарк» школьники напали на подростков, одетых в стиле редановцев

В ТЦ «Авиапарк» школьники напали на подростков, одетых в стиле редановцев, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Перепалка, которая переросла в драку между подростками, случилась еще 29 октября. Как отмечают свидетели, все случилось на парковке московского торгового центра «Авиапарк». Там группа школьников заметила одетых в черные костюмы сверстников, между ними завязалась перепалка.

На помощь редановцам — так называют субкультуру, участники которой выступают против футбольных фанатов, скинхедов и мигрантов — пришли несколько девушек. Они распылили перцовые баллончики в глаза обидчиков и скрылись с места драки.

Как отмечают журналисты, по факту произошедшего полицейскими ведется проверка. На всех нападавших возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Троих подростков удалось задержать, остальных ищут следователи.

Ранее мы писали о том, что в Республике Алтай шестеро подростков получили травмы в массовой драке.