Mash: в Челябинске у матери пытаются отобрать двоих детей из-за потерянного телефона

В Челябинске у матери пытаются отобрать двоих детей из-за потерянного телефона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, два года назад у женщины умер муж, поэтому она самостоятельно воспитывает 4-летнюю дочь и 5-летнего сына. 5 мая родительница попросила свою маму посидеть с детьми и отправилась на день рождения к друзьям.

Ситуация обострилась после того, как пенсионерка не смогла дозвониться до своей наследницы из-за того, что та потеряла телефон. Испугавшись, женщина пошла в полицию и сообщила детали прошедшего вечера. За это время ее внуков забрали в социально-реабилитационный центр, поскольку у бабушки не было документов на опекунство.

На данный момент мать не видела своих детей почти месяц. Подобное ей объясняют тем, что малышей не могут отпустить домой, пока идет разбирательство. При этом уполномоченные по правам ребенка заявили, что органы подают на ограничение родительских прав.

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