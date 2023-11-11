Mash: школьница порезала себя точилкой после ссоры с парнем в Алтайском крае

В Алтайском крае 15-летняя школьница нанесла себе увечья точилкой после ссоры с парнем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Девочка поссорилась с парнем, пришла домой и нанесла себе раны точилкой. Она думала, что ей так станет легче. Позже заместитель директора увидела, что школьница курит вейп в туалете. Во время воспитательной беседы выяснилось, что у нее изрезано предплечье.

Выяснилось, что девочка скрыла все от родителей. Сотрудники школы рассказали обо всем матери подростка и полиции. За курение в туалете родителей девочки могут привлечь к административной ответственности.

Ранее в Москве подросток попал в больницу после отравления спортивными бадами. В Интернете он искал способ, как ему всегда побеждать соперников, и наткнулся на информацию про специальные добавки. Его заинтересовало, что капсулы не только сжигают жир, но и способствуют повышению концентрации, поэтому решил попробовать.