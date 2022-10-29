Любовные интриги довели мужчину до шантажа в несколько миллионов рублей

В Гонконге 32-летняя работница Вонг Са-са вступила в роман с женатым начальником ресторана. В качестве молчания любовница запросила до 500 тысяч гонконгских долларов (3,9 миллиона рублей). Девушка хотела разместить их интимные снимки и рассказать о романе в случае отказа в деньгах.

Напуганный мужчина решил направиться в суд. По решению суда девушку приговорили к заключению в тюрьму. Срок будет составлять два с половиной года.

Фото: freepik