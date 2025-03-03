Лежала на земле с иссиня-багровым лицом: россиянка подавилась блином и чуть не умерла на праздновании Масленицы

В Челябинской области сотрудники МЧС спасли женщину, подавившуюся блином на празднике Масленица. Россиянка лежала на земле с иссиня-багровым лицом.

Подробности сообщает МЧС региона в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье 2 марта в городском парке отдыха Южноуральска. К сотрудникам МЧС обратились очевидцы: они рассказали, что женщина подавилась угощением.

Посетительнице праздника тут же оказали первую помощь. Остатки пищи извлекли из гортани и спасли женщине жизнь. Затем ее передали фельдшерам скорой помощи.

Ранее похожий случай произошел в Красноярском крае, где женщина приняла участие в конкурсе по поеданию блинов на скорость. Однако в той ситуации для 36-летней россиянки все закончилось трагично - пищевод оказался забит почти до середины.