Крысы, муравьи и дрозофилы: живность обнаружили на производстве пельменей, которые могли погубить 4 детей

Роспотребнадзор проверил производство в селе Красная Сопка Красноярского края, где делали опасные пельмени. Ими могла отправиться семья из шести человек. Сотрудники ведомства зафиксировали ряд нарушений, передает Regnum.

По данным СМИ, производство проверяли в 2019 году. Тогда было выявлено пять нарушений, но фабрика продолжила работу. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили там живность: крыс, муравьев и дрозофил. Администрации производства выписали административный протокол и предписали устранить нарушения.

А за два года до этого на фабрике была еще одна проверка. Тогда Роспотребнадзор выявил два нарушения, они были связаны с санитарными нормами.

Ранее поставщик пельменей из Красноярского края оказался в больнице. Он рассказал об этом после гибели четырех детей от отравления.