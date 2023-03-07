Корпоратив в Домодедове спровоцировал поножовщину и стрельбу
В Домодедове напавший на полицейских с ножом дебошир на два дня раньше отмечал 8 марта.
Сотрудники одного из интернет-магазинов в подмосковном Домодедово решили отметить Международный женский день раньше обычного.
Корпоратив начали проводить вечером 6 марта, в районе местного парка культуры и отдыха «Елочки».
Среди участников оказался и житель одного из микрорайонов .
До этого 24-летний молодой человек шумных застолий сторонился, спиртное практические не употреблял.
Но на этот раз не устоял – и, судя по всему, превысил свою норму.
Встав из-за праздничного стола, Сергей сначала повздорил с охранником парка, а затем схватился за нож.
Охранник стал первой, и,, последней жертвой невменяемого.
От дальнейшей поножовщины посетителей парка спас наряд дорожно-транспортной полиции, который по счастливой случайности, проверял документы у одного из водителей при въезде в «Елочки».
Увидев мужчину, сжимавшего в руке окровавленный нож, полицейские попытались вступить в переговоры.
Тот с угрожающим видом направился прямо на ДПС-ников. Не остановили пьяного и два предупредительных выстрела в воздух.
Тогда стражи порядка применили табельное оружие на поражение и ранили молодого человека в ногу.
И агрессора, и его жертву доставили в больницу. Их состояние опасности не вызывает.
В отношении Сергея возбуждено уголовное дело.