Корпоратив в Домодедове спровоцировал поножовщину и стрельбу

Сотрудники одного из интернет-магазинов в подмосковном Домодедово решили отметить Международный женский день раньше обычного.

Корпоратив начали проводить вечером 6 марта, в районе местного парка культуры и отдыха «Елочки».

Среди участников оказался и житель одного из микрорайонов .

До этого 24-летний молодой человек шумных застолий сторонился, спиртное практические не употреблял.

Но на этот раз не устоял – и, судя по всему, превысил свою норму.

Встав из-за праздничного стола, Сергей сначала повздорил с охранником парка, а затем схватился за нож.

Охранник стал первой, и,, последней жертвой невменяемого.

От дальнейшей поножовщины посетителей парка спас наряд дорожно-транспортной полиции, который по счастливой случайности, проверял документы у одного из водителей при въезде в «Елочки».

Увидев мужчину, сжимавшего в руке окровавленный нож, полицейские попытались вступить в переговоры.

Тот с угрожающим видом направился прямо на ДПС-ников. Не остановили пьяного и два предупредительных выстрела в воздух.

Тогда стражи порядка применили табельное оружие на поражение и ранили молодого человека в ногу.

И агрессора, и его жертву доставили в больницу. Их состояние опасности не вызывает.

В отношении Сергея возбуждено уголовное дело.