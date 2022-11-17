Климатический ад: на новогодних каникулах синоптики обещают настоящую катастрофу
Прогнозы метеорологов на ближайшие месяцы, мягко говоря, неутешительные.
Сразу после нового года по всей России начнется настоящий климатический кошмар.
Температуры будут стремительно падать, ставя при этом новые рекорды. Напомнят о себе обильные снегопады и ураганный ветер.
Вторжение полярного циклона обрушит температуру ниже 20 градусов в центральных регионах. В Москве и Санкт-Петербурге безостановочная метель не даст ни на секунду продохнуть коммунальным службам вплоть до самого Рождества.
На Урале и Дальнем Востоке погода тоже буквально сойдёт с ума. На новогодних праздниках регионы ожидают аномальные морозы до минус 40 градусов.
Минимальные температуры ожидаются и в Красноярском крае. Синоптики обещают снежные сугробы и заносы.
А вот к концу праздников в Сибири резко потеплеет - термометры будут показывать около нуля градусов.