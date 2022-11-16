Китай и Россию подозревают в сговоре из-за похожих нарядов Цзиньпина и Лаврова

Авторы издания Daily Mail предполагают, что Россия и Китай сговорились. К таким мыслям их подтолкнули схожие рубашки министра иностранных дел России Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина на G20. Материал разместили на сайте издания.

Лавров и Си Цзиньпин были одеты в ярко-фиолетовые рубашки с цветочным принтом в сочетании с темными классическими брюками. Они появились в таких нарядах на приветственном ужине саммита «Большой двадцатки». Добавляется, что такие рубашки из батика являются официальной одеждой в Индонезии, где сейчас проходит съезд представителей разных стран.

Но по мнению журналистов Daily Mail, выбор таких нарядов обусловлен поддержкой китайской стороны политики России в отношении Украины. Отмечается, что на саммите Китай был против описания СВО России на Украине словом «война».

Пока представители России и Китая никак не прокомментировали публикации в СМИ.