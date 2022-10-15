Катание на карусели в Краснодаре обернулось травмами для ребенка

В Краснодаре веселье на детской площадке обернулось травмоопасным последствием. Школьники решили раскрутить электросамокатом качель с мальчиком.

Несколько секунд ребенок крепко держится, а потом, вероятно, теряет сознание и сбивает внешние перекладины. Мальчика остановили взрослые.

По предварительным данным ребенок госпитализирован. О тяжести травм пока неизвестно.

Видео с инцидентом разместил telegram «ЖК Перспектива Краснодар».

Фото: telegram «ЖК Перспектива Краснодар»