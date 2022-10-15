passion.ru
СТРОГО 18+
14:09, 15 октября 2022
1 мин.

Катание на карусели в Краснодаре обернулось травмами для ребенка

telegram «ЖК Перспектива Краснодар»

В Краснодаре веселье на детской площадке обернулось травмоопасным последствием. Школьники решили раскрутить электросамокатом качель с мальчиком.

Несколько секунд ребенок крепко держится, а потом, вероятно, теряет сознание и сбивает внешние перекладины. Мальчика остановили взрослые.

По предварительным данным ребенок госпитализирован. О тяжести травм пока неизвестно.

Видео с инцидентом разместил telegram «ЖК Перспектива Краснодар».

Фото: telegram «ЖК Перспектива Краснодар»

Новости партнеров
О чем говорят