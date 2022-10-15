14:09, 15 октября 2022
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Катание на карусели в Краснодаре обернулось травмами для ребенка
В Краснодаре веселье на детской площадке обернулось травмоопасным последствием. Школьники решили раскрутить электросамокатом качель с мальчиком.
Несколько секунд ребенок крепко держится, а потом, вероятно, теряет сознание и сбивает внешние перекладины. Мальчика остановили взрослые.
По предварительным данным ребенок госпитализирован. О тяжести травм пока неизвестно.
Видео с инцидентом разместил telegram «ЖК Перспектива Краснодар».
Фото: telegram «ЖК Перспектива Краснодар»
Источник:telegram «ЖК Перспектива Краснодар
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
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