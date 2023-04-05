«Как это он умудрился?»: пенсионер на протяжении полутора лет насиловал троих земляков

Пожилой мужчина из сельского поселения Чесма почти полтора года принуждал к сексуальному сожительству нескольких своих земляков.

Как рассказал Telegram-каналу «Челябинск, который смог» источник в силовых структурах, о пожилом насильнике стало известно благодаря стараниям местного участкового.

По словам информатора в региональных силовых структурах, с 2021 по 2023 год озабоченный пенсионер насиловал троих мужчин из своего села. Каким образом пожилой гей познакомился и вступил в контакт со своими жертвами и с помощью чего оказался способен склонить их к систематическому соитию - еще предстоит выяснить.

Неизвестным пока остается и то, по какой причине пострадавшие россияне 56, 24 и 40 лет всё это время не оказывали сопротивления и не обращались с жалобами в полицию.

«Как это он умудрился?» «Наверное, стал жертвой пропаганды. Дотянули уже грязные рученьки свои до наших сёл», - пишут изумленные комментаторы на сайте URA.ru.