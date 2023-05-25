«Как будто о ногу разбили кирпич!»: женщина стала инвалидом после глупой детской проказы

Инцидент произошел год назад в одном из микрорайонов города Верхняя Пышма Свердловской области.

Мать с ребенком гуляли во дворе многоэтажки, и дети-подростки, живущие на девятом этаже, шутки ради, сбросили на них полиэтиленовый пакет с водой. Удар пришелся по ноге женщине. «Адская боль была, как будто о ногу разбили кирпич», - приводит слова потерпевший E1.ru. Травма, полученная от «водяной бомбочки», оказалась столь сильной, что женщина была вынуждена уйти с работы, сейчас она тратит серьезные суммы на лечение, оформляет инвалидность.

Сразу после случившегося пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Полицейские без труда вычислили квартиру и установили виновников, а судмедэксперты определили, что здоровью пострадавшей нанесен вред средней степени тяжести. Тем не менее, прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело, ссылаясь на то, что виновники инцидента слишком малы и не рассчитывали попасть в находившихся внизу людей.

Сама потерпевшая придерживается иной версии. Пакет был пущен прицельно. А если бы удар пришелся по голове находившемуся в метре маленькому сыну, он бы убил его на месте.

Кстати, по данным источника, подростки до этого уже кидали «водяные бомбочки» и разбили ветровое стекло припаркованной под домом автомашины. В настоящее время женщина повторно обратилась в прокуратуру, намереваясь добиться пересмотра дела.