К месту вызвали скорую: семья с ребенком отравилась искусственным туманом в московском театре

Экстренная медицинская помощь потребовалось семья, которая посетила Московский театр детской эстрады, передает Telegram-канал Mash. Родители и ребенок обратились к врачам с признаками отравления.

По информации журналистов, мама, папа и ребенок посетили культурное учреждение на Бауманской улице. Во время представления они почувствовали недомогание. Предполагается, что причиной этого стал искусственный туман, который пустили в зал.

Прибывшие на вызов медики осмотрели членов семейства и диагностировали у них отравление химическими веществами. Однако другие зрители театра, побывавшие на выступлении, не жаловались на самочувствие.

В другой столице России, Северной, петербурженка едва не потеряла ребенка из-за отравления. Женщина вместе с подругами посетила ресторан итальянской кухни.