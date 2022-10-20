Извращенец попытался снять видео под юбкой школьницы в супермаркете

62-летний мужчина попытался снять видео под юбкой школьницы в супермаркете. Для этого он использовал корзину для покупок.

Инцидент произошел в британском городе Борнмут. В восемь часов утра Грэхем Смит приметил двух ничего не подозревающих жертв и следил за ними в магазине, пока те не возьмут что-нибудь с полки.

Когда одна из девушек выбирала товар, мужчина поместил корзину с телефоном ей под юбку, задержав камеру в таком положении на несколько секунд.

Жертва заметила камеру, тогда Смит быстро заплатил за товары и ушел из магазина, а затем сел в фургон Vauxhall.

Полиция вычислила мужчину с помощью камер видеонаблюдения и впоследствии задержала извращенца в доме в Крайстчерче. Он признал вину и рассказал, что собирался отправиться на утес и использовать запись для собственного удовлетворения.

Дело Смита рассматривается в суде. Приговор вынесут 10 ноября.

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