Изрезавшая подругу в лесу школьница из Новосибирска вернулась на учебу

Школьница из Новосибирска, изрезавшая 13-летнюю подругу в лесу канцелярским ножом, вернулась на учебу. Как рассказал директор школы, она обучается заочно.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Девочка находится под домашним арестом. Она не встречается и не общается с учителями.

«… Выполняет задания по программе. Справляется с ними нормально», - сообщил директор образовательного учреждения.

Известно, что так будет недолго: она должна поступить в московскую психиатрическую клинику. Документы туда уже направлены, но дата госпитализации не выбрана.

Напомним, в октябре девочка позвала подругу погулять в лес. Выбрав подходящий момент, она набросилась с ножом на семиклассницу. Пострадавшая смогла обмануть ее: она заявила, что умирает. Это буквально спасло ей жизнь. Ребенок дозвонился в 112. Отец, искавший дочь в лесу вместе со спасателями, рассказывал, что ее лицо было почти все исполосовано. Девочку оперировали 5 часов.

Сейчас она находится на домашнем обучении, учителя приходят к ней домой. В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Она может получить срок до 6 лет лишения свободы.