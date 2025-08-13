Испугался вспышки: слон затоптал попытавшегося сделать с ним селфи туриста

В Индии слон затоптал туриста, попытавшего сделать с ним селфи. Мужчина чудом остался жив. Турист проник в запретный участок лесопарка возле местного индуистского храма в штате Карнатака. Там мужчина встретился со слоном, который напал на него.

На видео, снятом посетителями заповедника, животное устроило погоню за незваным гостем. Турист пытался скрыться, но упал лицом на асфальт. В итоге слон несколько раз наступил на мужчину, пишет Daily Mail.

Один из свидетелей рассказал, что животное ело морковь на обочине дороги, когда к нему подошел турист. Мужчина попытался сделать со слоном селфи, но тот испугался яркой вспышки и начал проявлять агрессию.

Мужчина чудом остался жив и был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Его оштрафовали на 25 тысяч рупий и заставили снять видео с извинениями. В ролике турист заявил, что его поведение было вызвано недостатком знаний о правилах безопасности в дикой природе.

Ранее в ЮАР шеститонный слон насмерть затоптал директора заповедника для охотников.