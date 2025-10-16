Исполняла запрещенный трек иноагента около метро: певица Диана Логинова получила 13 суток ареста

18-летняя певица Диана Логинова понесет наказание по статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка. Девушка исполняла песни иноагентов на улицах Санкт-Петербурга, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Диана вместе со своей группой выступала в центре Северной столицы. Она исполняла на улице запрещенные композиции иностранных агентов. В какой-то момент происходящее переросло в небольшой концерт, на который собрались порядка 70 человек.

Однако не все петербуржцы остались довольны столпотворением. Они пожаловались в органы правопорядка на музыкантов и концерт, который не был согласован с местными властями. За его организацию Диана получила 13 суток ареста.

Ранее сообщалось, что писательницу Людмилу Улицкую* (признана иноагентом на территории РФ) оштрафовали на 40 тысяч рублей. Ее признали виновной в нарушении порядка деятельности иностранных агентов.

*признана иноагентом на территории РФ