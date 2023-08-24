Иранской дзюдоистке запретили участвовать в соревновании из-за хиджаба

На Международном фестивале университетского спорта дзюдоистку из Ирана не допустили к выходу на татами после того, как она отказалась снять хиджаб. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие проходило в Екатеринбурге. Иранская спортсменка, которая выступает в весовой категории свыше 78 килограммов, решила не снимать хиджаб перед схваткой. В ответ на это организаторы фестиваля не допустили ее к участию. Как передают в пресс-службе, в правилах IJF есть запрет на борьбу в хиджабах, так как это травмоопасно.

На Международном фестивале проводятся соревнования по 14 видам спорта, включая бадминтон, настольный теннис, самбо, плавание, прыжки в воду и т.д. Мероприятие должно завершиться в последний день августа.

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